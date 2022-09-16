16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı

Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı

Bursa’da düğünden eve dönen davulcu kuzenler pompalı tüfekle vuruldu. Davulculardan birinin ise ambulansa bindirildiği esnada ekiplerden “Ağabey davulumu da alın” isteği herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 06:27
Takip Et

Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı

Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
+
Aa
-

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Kurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan davulcu kuzenler Emircan E. ve Can E. evlerine gittikleri sırada henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı davulcu kuzenlere olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Can E. ambulansa bindirilirken sağlık çalışanlarından “Ağabey davulum” diyerek davulunu istedi. Davulu vurulduğu yerden alan sağlık çalışanı, ambulansa koydu.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
1
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
2
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
3
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
4
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
5
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿ABD'den Amazon'a dava kararı
7
﻿ABD'den Amazon'a dava kararı
﻿ABD'den Amazon'a dava kararı
﻿Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
﻿Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
﻿Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
﻿Çukurova Üniversitesi 34 personel alacak
﻿Çukurova Üniversitesi 34 personel alacak
﻿Çukurova Üniversitesi 34 personel alacak
﻿Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
﻿Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
﻿Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı
﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İzmir'de taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.