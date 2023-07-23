Düğüne 70 kiloluk gelinlik damga vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlenen iş insanı Şule Alp, düğününde giydiği Hindistan'da bir yılda özel taşlardan hazırlanan yaklaşık 70 kiloluk gelinlik için özel spor ve sırt eğitimleri aldığını söyledi.
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Bodrum'da iş insanı Şule Alp düğününde özel taşlarla hazırlanan 70 kiloluk gelinlik giydi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlenen iş insanı Şule Alp, düğününde giydiği Hindistan'da bir yılda özel taşlardan hazırlanan yaklaşık 70 kiloluk gelinlik için özel spor ve sırt eğitimleri aldığını söyledi.