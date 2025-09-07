Düğünlerde altın takı devri bitti!

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, düğünlerdeki altın takma geleneğini de tahtından etti. Fiyatlarda yaşanan değişkenlik düğünlerde en küçük altın takı olarak bilinen çeyrek altının, son dönem gram altına birakmasini sebep oldu. Bununla birlikte gram altında da yükseliş yaşanınca, vatandaş çareyi gümüş takıda buldu.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artış sebebiyle geleneklerde de köklü değişiklikler görülüyor. Kuyumcular ekonomik sebeplerle altın yerine gümüş takıya talebin arttığını belirtiyor.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Amerika Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik sinyalinin ardından 4800 seviyesine Yaklaşan gram altın rekor seviyeye yükseldi. Aynı dönemi takiben çeyrek altın fiyatlarındaysa 8000 TL sınırına yükseliş görüldü.

Altında yaşanan dalgalanma ve ardından gelen hızlı yükseliş altını vatandaşlar için dugunun gözdesi olmaktan çıkardı. Vatandaşların düğünde takıya yönelik tercihleri son dönemlerde değişiyor. Çeyrek altın takmak yerine maliyeti de göz önünde bulundurarak çeyrek bey adı verilen esprili gümüş takılara ilgi artıyor.

Ekol Tv'ye açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, piyasadaki son gelişmelere iliişkin yaptığı değerlendirmede şunları şöyledi:


“Altın, ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir enstrümandır. Son bir haftada yatırımcısına yüzde 5’in üzerinde kazandırdı. Buna karşılık BIST 100 endeksindeki düşüş geçici olabilir ve yatırımcılar için geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir.”

