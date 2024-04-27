Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son

Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son
Kaynak: Haber Merkezi
Düğünlerde alınan ve verilen takıların takibini yapacak bir uygulama geliştirildi.
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 1

Düğünlerde en çok yaşanan sorunlardan biri kim ne taktı kavgası oluyor.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 2

Yazılım mühendisi Ahmet Fatih Çenesiz "Takı Takip" uygulaması geliştirerek bu kavgalara son verecek.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 3

Takıların takibi artık bu uygulama ile daha kolay olacak.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 4

Uygulama akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilecek.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 5

Çiftler düğünlerde takılan altınları bu uygulama sayesinde kaydedebilecek.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 6

Hangi misafirden hangi takının alındığı veya kime ne verildiği takip edilebilecek.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 7

Uygulamaya ayrıca takı fotoğrafı da eklenebilecek.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 8

Bu uygulama sayesinde takılar daha güvenli ve düzenli bir şekilde not edilecek.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 9

Bazı vatandaşlar uygulamayı gerekli bulurken bazıları ise kullanmayacağını dile getirdi.

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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 10
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 11
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 12
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 13
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 14
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 15
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 16
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Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son 17
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