Düğünlerde yeni dönem. Kim ne taktı kavgasına son

Düğünlerde en çok yaşanan sorunlardan biri kim ne taktı kavgası oluyor.
Yazılım mühendisi Ahmet Fatih Çenesiz "Takı Takip" uygulaması geliştirerek bu kavgalara son verecek.
Takıların takibi artık bu uygulama ile daha kolay olacak.
Uygulama akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilecek.
Çiftler düğünlerde takılan altınları bu uygulama sayesinde kaydedebilecek.
Hangi misafirden hangi takının alındığı veya kime ne verildiği takip edilebilecek.
Uygulamaya ayrıca takı fotoğrafı da eklenebilecek.
Bu uygulama sayesinde takılar daha güvenli ve düzenli bir şekilde not edilecek.
Bazı vatandaşlar uygulamayı gerekli bulurken bazıları ise kullanmayacağını dile getirdi.