Düğünlerin yeni gözdesi: Fiyatı 600 lira. Herkes onu arıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Düğünlerin yeni gözdesi: Fiyatı 600 lira. Herkes onu arıyor

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte çeyrek altın fiyatları hızla yükseldi. Bu altın türü uygun fiyatıyla yok satıyor.

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