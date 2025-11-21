Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi.

Davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri diğer davetliler arasında endişeye neden olurken, kavgada gelinin amcası Hasan Demir’le birlikte 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bazı kişiler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların arasına koşarak gelen ve elinde tabanca bulunan 1 kişi, hedef alarak birine peş peşe ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan kişi yere yığılırken, şüpheli de kaçıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.