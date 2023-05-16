Duha ne demek? Duha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Duha da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Duha ne demek? Duha isminin anlamı nedir?

Duha ne demek? Duha isminin anlamı nedir?

Duha adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Duha isminin anlamını araştırıyor. Peki, Duha ne demek? Duha isminin anlamı nedir?

DUHA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Duha ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kuşluk vakti.

- Sabah, öğleden önce.

DUHA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Duha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Duha adını koymak caizdir.

DUHA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmazlar.

Duha isimli kişiler mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar.

Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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