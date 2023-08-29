Duha suresi nasıl okunur? Duha suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Gayrimüslimlerin Hz. Muhammed'e olan kötü davranışlarının önüne geçmek için indirildiği söylenen Duha suresi 11 ayetten oluşmaktadır. Duha suresindeki duha kelimesi kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Peki, Duha suresi nasıl okunur? Duha suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Duha suresi nasıl okunur? Duha suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Duha suresini adını ilk ayette geçen duha kelimesinden almakta olup duha kuşluk vakti anlamına gelir. Duha suresi Kur’an-ı Kerim’de 93. sırada yer alır. Peki, Duha suresi nasıl okunur? Duha suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Duha kelimesi kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Duha Suresi, adını ilk ayette geçen Duha isminden almaktadır. Hz. Muhammed'in yetim olmasına rağmen yalnız olmadığını anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 93. sırada yer almakta ve 11 ayetten oluşmaktadır.

Gayrimüslimlerin Hz. Muhammed'e olan kötü davranışlarının önüne geçmek için Duha Suresi indirilmiştir. Hz. Muhammed'in yanında her zaman Allah'ın varlığı olduğu anlatılmaktadır.

Allah'ın kendisine iyi davrandığı gibi, kendisinin de yetime ve yoksula iyi davranması gerektiği emredilmiştir.

Hz. Muhammed'in zorlu hayatında Allah'ın daima onunla olduğu anlatılmaktadır. Bir yetimken barınmayı sağlayanın, fakiri zengin edenin, doğru yola götürenin Allah olduğu ve başka kimselerin sözlerinin önemli olmadığı anlatılmıştır.

DUHA SURESİ OKUNUŞU

''1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula 5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda 6- Elem yecidke yetiymen feava 7- Ve vecedeke dallen feheda 8- Ve vecedeke 'ailen feağna 9- Femmel yetiyme fela takher 10- Ve emmessaile fela tenher 11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis''

DUHA DUASI FAZİLETLERİ NEDİR?

- Duha Suresini okuyan kimseler ahiret zamanında yakınlarına şefaat edebilecektir.

- Sabah ve akşam vakitlerinde 7 kez okuduktan sonra güne başlamak ve bitirmek eşyaların kaybolmasını engeller.

- Kötü niyetli kimselerin emellerine ulaşmasını engeller.

- Hastalıklarda şifa bulmak için okunur. Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlar. Okuyan kişinin kendisiyle birlikte sevdikleri de Allah tarafından korunur.

- Okuyan kişiler sevdiklerine kavuşur. Kısmetin açılmasını sağlar.

- Ruhani sıkıntılardan ve iç daralmalarından kurtarır.

- Maddi sorunların azalmasına, zenginliğe, bolluk ve berekete vesile olur. Ev içindeki geçimsizliği giderir.

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