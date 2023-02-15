15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dukkah nasıl hazırlanır?

Dukkah başta fındık ve susam olmak üzere çeşitli kuruyemişlerin, baharatlar ve şifalı otların harmanlanmasıyla hazırlanan bir karışım baharat. İşte nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı…

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 08:48
Takip Et

Dukkah nedir

Dukkah nasıl hazırlanır?
+
Aa
-

Dukkah’ın birçok ismi var: Dukka, duqqa, dükkah ve du’ah…
Orta Doğu ülkelerinde özellikle de Mısır’da oldukça fazla tüktiliyor. Dukkah için belirlenmiş kesinkes bir tarif yok. Dukkah baharat karışımı soslarda, salatalarda, ekmek harçlarında, humus yapımında kullanılıyor. Tavuk, balık ve et kaplaması olarak bu baharat karışımı kullanılabiliyor.

DUKKAH BAHARATI İÇİNDE NELER VAR?

Genellikle karışımın temel malzemesi fındık. Ancak isteğe göre fındık yerine badem, ceviz ya da Antep fıstığı da kullanılabiliyor. Susam, kişniş, kimyon ve kuru nane de kullanılabilir. Kırmızı pul biber, çöreotu ve rezene de gene tarifte sıkça yer alan diğer baharatlardır. Elektrikli baharat öğütücüleri ise dukkah yapımında tercih edilmiyor.

İşte hazırlanışı

MALZEMELER

2 yemek kaşığı ceviz

Yarım çay bardağı susam

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı rezene tohumu

Yarım su bardağı fındık

1 yemek kaşığı badem

2 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı deniz tuzu ya da kaya tuzu

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

İdeal aromadaki dukkah için kullanılan tüm malzemelerin tarif öncesi kokuları çıkana kadar tavada ısıya maruz bırakılmaları gerekiyor. Bu işlem sırasında malzemeler sürekli karıştırılmalıdır ve ocak çok yüksek harlı olmamalı. Bu ısıtma işlemi tam bir kavurma kadar uzun sürmemelidir. Çünkü eğer malzemeler gerektiğinden fazla ısıya maruz kalır ise acılaşmaya başlayacak ve bu da karışımın lezzetini olumsuz etkileyecektir. Tohumlar ve baharatlar kokusunu bıraktığı anda hızlı biçimde ocaktan alınmalı. Baharatlar ve tohumlardan ayrı olarak fındıklar fırında 8-10 dk kadar kavrulabilir.Fındıklar, tohumlar ve baharatlar kavrulduktan sonra tamamen soğuduktan sonra karışım için kullanılmalı.
Nane ve tuz her zaman bu kavurma işlemlerinden ayrı tutulmalıdır. Onların kavrulmasına gerek yok. Tüm malzemeler tamamen soğuyup hazır hale geldiğinde geniş bir kap içinde karıştırılıyor. Bir havan ya da mutfak robotundan malzemeler toz hale gelmeyecek biçimde kabaca öğütülür. Karışım dukkah baharatı için ideal saklama cam kavanozlarda olacaktır. Buzdolabında korunması tavsiye ediliyor…

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
2
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
3
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
5
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
7
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.