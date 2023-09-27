Dükkan önüne kum döken şahsa 30 bin TL ceza

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentin her bölgesinde rutin denetim ve kolluk görevlerini yerine getirmeye, sosyal hayatın her alanda sağlıklı, güvenli ve eşit şekilde sürdürülebilmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

MADDİ ZARARA YOL AÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, 153 Beyaz Masa üzerinden kendilerine ulaşan şikayete yönelik Konuralp bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Bir dükkanın önüne kum dökülmesi suretiyle maddi zarara yol açıldığını tespit eden ekipler, dükkan sahibinin kiracısını çıkartmak için böyle bir yol izlediği bilgisini edindi.



Konunun mahkemeye sirayet ettiği bilgisine ulaşan ekipler, toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği gerekçesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 30 bin TL’lik cezai işlem uyguladı. Kesilen ceza şahıs tarafından peşin olarak ödendi.