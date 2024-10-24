Dükkâna giren zabıta şok oldu! 10 kamyon dolusu çöp çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zabıtanın daha önce boşaltılması için 2 kez süre verdiği çöp evin içerisinden alkol şişesinden tüplü televizyona 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'da Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 ay önce Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 Sokak'ta Ahmet Y. isimli şahsın ikamet olarak kullandığı zemin kattaki yaklaşık 100 metrekarelik dükkanın çöp ev olduğunu belirledi. Ekipler, ikametinde topladığı çöpleri istif ettiği belirlenen Ahmet Y.'ye çöpleri boşaltması için 2 kez süre verdi. Ahmet Y.'nin verilen süre içerisinde çöpleri boşaltmaması üzerine polis gözetiminde Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılmasına karar verildi.

SIK SIK MÜDAHELE ETTİ

Sabah erken saatlerde belediye ekipleri, çöp evin bulunduğu adrese geldi. İş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenen çöpler Manavgat çöplüğüne götürüldü. İkamet ettiği dükkanı çöp eve dönüştüren ve verilen sürede boşaltmayan Ahmet Y., iş makinesinin kepçesini her dolduruşunda içerisinde önemli bir şeyler olduğunu belirterek müdahalede bulundu. Zaman zaman zabıta ve polis nezaretinde çöplerin içerisinden aldığı bazı malzemeleri kenara istif etti. Çöp evin boşaltılması işlemini komşular ve çevredeki vatandaşlar merakla izledi.