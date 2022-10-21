21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar

Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar

Büyükçekmece'de demir makası ile kapı kilidini kırarak girdikleri dükkandan 20 cep telefonu çalan 3 kişi, içeriden aldıkları anahtarla otomobili de çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:38
Takip Et

Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar

Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar
+
Aa
-

(DHA) - Olay, saat 05.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde bir cep telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre maskeli ve eldivenli 3 kişi, demir makası ile kapı kilidini kırdıkları dükkâna girdi.

Dükkândan, 15 bin TL nakit para, müşterilere ait 20 cep telefonu ve tablet, 3 dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, içeriden aldıkları anahtarla caddede park halinde olan otomobili de çalarak, uzaklaştı.

Sabah dükkanı açmak için gelen iş yeri sahibi Yakup Seçkin, hırsızlığı fark ederek, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"5 DAKİKA İÇİNDE 150 BİN LİRALIK MALZEME 300 BİN LİRALIK ARABAYI ÇALIYORLAR"

İş yeri sahibi Yakup Seçkin, "Sabah saat 08.00 gibi haberimiz oldu. Dükkâna geldik baktık, müşterilere ait olan cihazlarımız vardı, 40-45 cihazımız, dizüstü bilgisayarlarımız vardı. Saat 05.00 gibi geliyorlar 3 kişiler. Görüntü kayıtlarda var elimizde. İçeri girip bütün cihazları topladılar. Kasada olan 15-20 bin lira para vardı, onları almışlar. Onun haricinde kapıda bir arabamız vardı, arabanın yedek anahtarı buradaydı. Hepsini beraber alıp, 5 dakika içinde, 150 bin liralık malzeme 300 bin liralık arabayı çalıyorlar" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
2
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
3
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
4
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
5
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
6
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
7
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Ünlü tenisçi Simona Halep'te doping çıktı
﻿Ünlü tenisçi Simona Halep'te doping çıktı
﻿Ünlü tenisçi Simona Halep'te doping çıktı
﻿Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar
﻿Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar
﻿Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar
﻿Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon'a hapis cezası
﻿Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon'a hapis cezası
﻿Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon'a hapis cezası
﻿Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıkta Öte gezegen keşfedildi
﻿Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıkta Öte gezegen keşfedildi
﻿Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıkta Öte gezegen keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.