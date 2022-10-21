﻿Dükkandan 20 cep telefonu çalan hırsızlar, aldıkları anahtarla otomobili de çaldılar. İşte o anlar

(DHA) - Olay, saat 05.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde bir cep telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre maskeli ve eldivenli 3 kişi, demir makası ile kapı kilidini kırdıkları dükkâna girdi.

Dükkândan, 15 bin TL nakit para, müşterilere ait 20 cep telefonu ve tablet, 3 dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, içeriden aldıkları anahtarla caddede park halinde olan otomobili de çalarak, uzaklaştı.

Sabah dükkanı açmak için gelen iş yeri sahibi Yakup Seçkin, hırsızlığı fark ederek, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"5 DAKİKA İÇİNDE 150 BİN LİRALIK MALZEME 300 BİN LİRALIK ARABAYI ÇALIYORLAR"

İş yeri sahibi Yakup Seçkin, "Sabah saat 08.00 gibi haberimiz oldu. Dükkâna geldik baktık, müşterilere ait olan cihazlarımız vardı, 40-45 cihazımız, dizüstü bilgisayarlarımız vardı. Saat 05.00 gibi geliyorlar 3 kişiler. Görüntü kayıtlarda var elimizde. İçeri girip bütün cihazları topladılar. Kasada olan 15-20 bin lira para vardı, onları almışlar. Onun haricinde kapıda bir arabamız vardı, arabanın yedek anahtarı buradaydı. Hepsini beraber alıp, 5 dakika içinde, 150 bin liralık malzeme 300 bin liralık arabayı çalıyorlar" dedi.