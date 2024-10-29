Dükkanların önleri Türk Bayrakları ile donandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dükkanların önleri Türk Bayrakları ile donandı

Cumhuriyetin 101'inci yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de hizmet veren çok sayıda esnaf, işletmelerinin önüne Türk Bayrağını astı.

Cumhuriyetin 101'inci yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de hizmet veren çok sayıda esnaf, işletmesinin önünü Türk Bayrağı ile donattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor. Birçok yerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılırken, küçük esnaf resmi tatil olmasına rağmen sabah erken saatlerde dükkanını açarak çalışmaya başladı. İşyerini açar açmaz Türk Bayrağı'nı asan çok sayıda esnaf, sokaklarda bayram havası yaşatıyor. Hemen her dükkanda asılı olan irili ufaklı Türk Bayrağı, görenleri mest ederken milli duyguların yoğunlaşmasını sağlıyor.

Dükkanların önleri Türk Bayrakları ile donandı

Dükkanların önleri Türk Bayrakları ile donandı

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