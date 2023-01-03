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  • Dul ve yetim aylığı 2023 ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?

Dul ve yetim aylığı 2023 ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dul ve yetim aylıklarının 2023 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına sosyal refah payının eklenmesiyle 2023 yılı dul ve yetim aylıkları net olarak belirlenmiş olacak. Peki, Dul ve yetim aylığı 2023 ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:09
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Dul ve yetim aylığı 2023 ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?

Dul ve yetim aylığı 2023 ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?
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TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler sosyal refah rakamlarına çevrildi. Sosyal refah rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılı dul ve yetim aylıklarının kaç TL olacağı netlik kazanacak. Peki, Dul ve yetim aylığı 2023 ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL oldu?

Dul ve yetim aylığı 2023 yılında kaç TL olacağı merak edilmeye başlandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre; Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda; SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 15,39 oranında zam alacaklar.

2023 YILI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kurlu Dul ve yetimlerin alacağı maaşlarda belli oldu.

SSK VE BAĞ-KUR DUL VE YETİM MAAŞLARI OCAK-TEMMUZ 2023

Yüzde 25 hisse oranına göre; en düşük dul ve yetim aylığı 877 TL'den yapılacak yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 1.012 TL'ye yükselmiş olacak.

Yine yüzde 25 hisse oranına göre; en yüksek dul ve yetim aylığı 3228 TL'den yapılacak olan yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 3725 TL'ye yükselmiş olacak.

Yüzde 50 hisse oranına göre ise; en düşük dul ve yetim aylığı 1755 TL'den yapılacak yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 2025 TL'ye yükselecek.

Yine yüzde 50 hisse oranına göre; en yüksek dul ve yetim aylığı 4145 TL'den yapılacak yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 4783 TL'ye yükselecek.

DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

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