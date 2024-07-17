Dul ve yetim aylıkları değişti

Maaşlar yattı ama kim bu zamdan faydalanacak ya da zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? Gibi soruların 3,7 milyon kişinin aklında yer alan soru işaretlerinden biri. 3,7 milyon emekli maaşlarındaki zammı e-devlet üzerinden ilgili adımları ilerleyerek görebilecek.