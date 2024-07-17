Dul ve yetim aylıkları değişti

Dul ve yetim aylıkları değişti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

En düşük emekli maaş zammının açıklanması sonrasında dul ve yetim aylıkları da değişti.

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En düşük emekli maaşını alan 3,7 milyon kişinin maaşları 10.000 liradan 12.500 liraya yükseldi.

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Emekliye ek zam düzenlemesi ise Meclis’e sunuldu. Sunulan teklifin meclisten geçmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Sadece ucundan koklatılan bu zamlı maaşlar, emeklinin hangi ihtiyacını nasıl karşılayacak henüz bilinmiyor. Gıda fiyatları kiralar bu denli yükselmişken bu maaşlarla yaşamak cesaret istiyor.

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Maaşlar yattı ama kim bu zamdan faydalanacak ya da zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? Gibi soruların 3,7 milyon kişinin aklında yer alan soru işaretlerinden biri. 3,7 milyon emekli maaşlarındaki zammı e-devlet üzerinden ilgili adımları ilerleyerek görebilecek.

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DUL VE YETİM AYLIĞI DA DEĞİŞTİ

3,7 milyon kişinin yanında dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda değişti. Değişen bu rakamlara göre hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 7500 liradan 9.375 liraya çıkarıldı.

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HİSSESİ YÜDE 50 OLANDA FARKLI ORAN

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 5.000 liradan 6.250 liraya yükseldi. Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetim maaşı da 2.500 TL iken 3.125 lira oldu.

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