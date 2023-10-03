Dulavrat otu romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılarına iyi gelen dulavrat otu dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dulavrat otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılarına iyi gelen dulavrat otu dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nörolojik şikayetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

DULAVRAT OTU NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otunun yapraklarından hazırlanan lapa, cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılır.

Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dulavrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa geldiğinde pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları temizler.

Dulavrat otunun kök ve yaprakları bir tencerede kaynatıldıktan sonra, banyo suyuna eklenir. Saçların beslenmesini sağlar.

Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması için düzenli olarak çayı tüketilir.

Dulavrat otu cilde nasıl uygulanır dediğinizde yağını ya da soğumuş çayını kullanabilirsiniz.

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