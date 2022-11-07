Pençe-Kilit operasyonu yedinci aya girdi. Bizim harekât düzenlediğimiz bölge Barzanîler'in sahası... Hâlâ şehit haberleri geliyor. Son rakam 61. En son peş peşe gelen iki şehidimizin biri iki yıllık, biri iki aylık evliymiş. İnsanın yüreği dağlanıyor. Nice kadın dul, nice çocuk daha babalarını tanımadan yetim kalıyor. Dullar, yetimler ülkesiyiz!

Kuzey Irak'ta, "Pençe-Kilit" denilen operasyon 18 Nisan 2022'de başlatıldı. Pençe Kilit'ten önce "Pençe"yle başlayan sekiz operasyon daha var.

Daha önce de yazdım... Operasyon planlamasında eksiklik mi var?

Silahlı PKK ile mücadele ediyoruz ama, bölücüleri motive edenlerle mücadelemiz yeterli mi?

"Rasime Şebnem Korur Fincancı" adındaki "Prof. Dr." titri olan, üstelik "Türk Tabipleri Birliği Başkanı" sıfatını taşıyan biri, PKK'nın borazanı "Medya Haber" kanalında bizi "kimyasal silah" kullanmakla suçladı. Kastı PKK'ya şirin görünmek. Bu tipler öyle... Rasime Şebnem daha önce Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başkanıydı. Bu vakıf PKK'nın yan kolu. Şehitlerimizden "ölü" diye bahseder.

Rasime Şebnem'in adı, İmralı Notları'nda da geçer. (Bizim bin sayfayı bulan İmralı'daki Konuk'la karıştırmayalım. İmralı Notları çözüm=çözülme döneminde HDP'lilerin Abdullah Öcalan'dan emir almak için İmralı'ya gittiklerinde aldıkları notlardır. Kitap olarak yayınlandı. Benimki de İmralı notları ama, Abdullah Öcalan'ın duruşmasının tamamının bizzat aldığım notlarıdır.)

A. Öcalan PKK/HDP'nin bir "izleme komitesi" kurmasını ister. Komite başkanı kim olacak, tartışmasına girerler. Rıza Türmen adı geçer. Hatta ona teklif götürülmüştür. "Onur duyarım." demiş. Ama A. Öcalan kabul etmiyor. Sırrı'ya "Sen veya Ertuğrul [Kürkçü] olun." diyor. İkisinin de üniversite diploması yokmuş. Olmuyor. Ufuk Uras ve Gencay Gürsoy adları telaffuz ediliyor. Onlar da kabul görmüyorlar. Sırrı "Şebnem Korur Fincancı ismi de çıktı. Sebahat [Tuncel] ve ben de önermiştik." diyor. Onda da mutabık kalınmıyor. (s. 337)

Yukarıda adları geçenler, PKK'nın pazarlamacıları ki kendilerine itibar ediliyor.

Bu tiplerde "etnikçilik" esastır. "Türk" deyince dudaklarının ucunda bir iğretilik görülür. Bakışlarında "tiksinti"yi okuyabilirsiniz. Ermenicilikte ve PKK'cılıkta yarıştadırlar. Dışarda büyük itibar görürler. Sanmıyorum ki, diğer ülkelerde bizdeki kadar, kendisine ihanet eden insanlar olsun. Çok şükür, içten içe bu kadar oyulmamıza, bu kadar çürütülmemize rağmen dimdik ayaktayız.

"Rasime Şebnem Korur Fincancı" nam kadın, tek küpe takar, üç numara tıraş olur, baş arkasında kuyruk bırakır, kendisine, güya, şekil verir, tarz gösterir.

Yurt dışında "Medya Haber" kanalına "misafir" edilen "Rasime Şebnem Korur Fincancı", mesuliyeti olan bir makamda da oturuyor. Bütün tabipleri temsil etmesi gereken Rasime Şebnem, PKK'dan, PKK'yı üstümüze salan Batı ülkelerinden ABD'den "aferin" almak, onlardan itibar görmek için bile bile terör örgütü elebaşları Duran Kalkan, Mustafa Karasu gibi isimlere mikrofon uzatan bu kanala konuşuyor. Kanala PKK'nın lehine konuşacağı bilindiği için çıkartılıyor. Kadın: "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz" diyebiliyor.

Bizzat inceledi mi? Ve bildiği mesele mi? Maksat açık. Yeter ki, Türk'e saldırı olsun.

Mahkemede göreceğiz. Kaç avukat sıraya girecek? "İmza Toplama Örgütü" (İTÖ) kimlerden nasıl savunma imzası alacak?