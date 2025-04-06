Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin sözleri konsere damga vurdu! Saddam'ın Irak'ı mı? Esad'ın Suriye'si mi?

Kaynak: Haber Merkezi

Dün akşam verdiği konserde ülkenin güncel durumunu eleştiren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin sözleri olay oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Yüzbinlerce kişi Saraçhane’de tutuklama kararını protesto etti. Dün akşam verdiği konserde ülkeyi eleştiren Kaan Tangöze, "Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti getirdikleri hal budur arkadaşlar. Saddam'ın Irakı mı? Esad'ın Suriyesi mi? Anlayamadık gitti, böyle miydi bu ülke?" ifadelerini kullandı.

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SADDAM’IN IRAK’I MI? ESADIN SURİYESİ Mİ?

Türkiye'de yaşananlara sessiz kalmayan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze dün akşam verdiği konserde Türkiye’nin güncel durumunu şu sözlerle eleştirdi.

Tangöze, "Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti getirdikleri hal budur arkadaşlar. Saddam'ın Irakı mı? Esad'ın Suriyesi mi? Anlayamadık gitti, böyle miydi bu ülke?" dedi.

Tangöze’nin bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Tangöze, boykot listesinde bulunan Espressolab'e göndermede bulundu. Kaan Tangöze’nin "Espressolab’den aldığım vodka portakalımı yudumluyorum şu an arkadaşlar" demesi de seyircileri güldürdü.

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