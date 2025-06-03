Dumanlar gökyüzü sardı! Çevrede korku dolu anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dumanlar gökyüzü sardı! Çevrede korku dolu anlar yaşandı

Tekirdağ’da bir pastanesinin 5 katlı binasında nedeni henüz belli olmayan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki 5 katlı Şar Pastanesi binasında meydana geldi. Binanın en üst katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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