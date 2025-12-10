Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2021 Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ç. isimli sürücü, 35 HLM 87 plakalı otomobilini park ederken aracın motor kısmından duman çıktığını fark etti.

Panikle araçtan inen sürücü, çevresindekilerden yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, Mustafa Özdemir adlı esnaf iş yerindeki yangın tüpünü alarak olay yerine koştu. Özdemir’in ilk müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü. Kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta soğutma ve kontrol çalışmaları yaptı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde park sırasında dumanların yükselmesi, esnafın yardıma koşması, yangına müdahale edilmesi ve olay sonrası görüntüler yer aldı.

‘İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM’

Yangına ilk müdahale eden esnaf Mustafa Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İş yerindeydim dışarıdan seslerinin geldiğini duydum. Kontrol etmek için dükkandan dışarı çıkıp sokağa baktığımda araçtan dumanların yükseldiğini fark ettim. Hararet yaptığını söylediler ama baktığımda yağ yanığı olduğunu gördüm. Arabanın altından alevler çıktığını tespit edince kaputu açıp yangın tüpü ile müdahalede bulundum. Çok şükür alevler büyümeden kontrol altına almayı başardık. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Araç sahibine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”