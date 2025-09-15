Dumanlı Parkında karnını duyuran ayı görüntülendi

Refahiye ilçesindeki yayla turizmin önemli merkezlerinden olan ve dört mevsim farklı güzellikler sunan tabiat parkı, el değmemiş doğası ile birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Parkta çok sayıda endemik bitkinin yanı sıra boz ayı, vaşak, yaban keçisi, domuz, kartal ve baykuş gibi birçok yaban hayvan barınma imkanı buluyor.

Milli parkta, akşam saatlerinde piknikçilerin çöpe attığı artıklarla karnını doyuran bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre karnını doyuran ayı sonra ormanın derinliklerine kaçarak kayboldu.