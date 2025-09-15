Dumanlı Parkında karnını duyuran ayı görüntülendi

Kaynak: İHA
Dumanlı Parkında karnını duyuran ayı görüntülendi

Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı'nda piknikçilerin çöpe attığı artıklarla karnını doyuran bozayı kameralara böyle görüntülendi.

Refahiye ilçesindeki yayla turizmin önemli merkezlerinden olan ve dört mevsim farklı güzellikler sunan tabiat parkı, el değmemiş doğası ile birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Parkta çok sayıda endemik bitkinin yanı sıra boz ayı, vaşak, yaban keçisi, domuz, kartal ve baykuş gibi birçok yaban hayvan barınma imkanı buluyor.

Milli parkta, akşam saatlerinde piknikçilerin çöpe attığı artıklarla karnını doyuran bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre karnını doyuran ayı sonra ormanın derinliklerine kaçarak kayboldu.

Dumanlı Parkında karnını duyuran ayı görüntülendi

Son Haberler
Saray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi açıkladı! CHP'de yeri göğü inletecek olayı tek tek yorumladı
Saray'ın derin kulağı Abdulkadir Selvi açıkladı! CHP'de yeri göğü inletecek olayı tek tek yorumladı
Genel başkanlığı düşürülmüştü! Parti lideri gözaltına alındı
Genel başkanlığı düşürülmüştü! Parti lideri gözaltına alındı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? (15 Eylül 2025)
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!
Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!
Kara yolları ile ilgili açıklama geldi! İşte yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler... (15 Eylül 2025)
Kara yolları ile ilgili açıklama geldi! İşte yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler... (15 Eylül 2025)