"Dumansız Şehir Artvin" yürüyüşü düzenlendi

Sağlık çalışanları ve gönüllüler, İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için Artvin Devlet Hastanesi kavşağında bir araya geldi.

"Tütüne değil yaşama bağlı ol", "Her nefes armağan dumanla kirletme" yazılı dövizler taşıyan grup, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Karbonmonoksit ve vücut kitle endeksi ölçümü yapılan vatandaşlara, stantlarda görevli personel ise sigara bırakma danışmanlık hizmeti, kanserde erken teşhisin önemi ve sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan hizmetleri anlattı.

Vali Turan Ergün, Halk Sağlığı Haftası'nda sigaranın zararlarına ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Artvin'i dumansız hava sahası haline getirmek için ilgililerin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Amacımız, tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bu zararlı alışkanlıklardan kendini kurtarmak isteyenlere de her türlü sağlık, bilgi ve tıbbi desteği sağlamak. Arkadaşlar bu konu da başarılı oluyor. Artvin'e baktığınızda bütün dağları zaten dumanlı. Artvin'in dumanı Artvin'e yeter, sigara dumanına gerek yok."

İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ise koruyucu sağlık hizmetlerin hafta boyunca farklı konularda etkinlik yapmaya devam edeceklerini vurguladı.