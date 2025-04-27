Dümbüllü Deresi’nde kritik anlar: Mahalle tehlikede

Kaynak: İHA
Dümbüllü Deresi’nde kritik anlar: Mahalle tehlikede

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle Dümbülü Deresi taştı. Taşan derenin köye zarar vermemesi için ekipler harekete geçerek çalışma başlattı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle Dümbüllü Deresi taşmış ve Çatak Mahallesi tehlike altına girmişti. Köylülerin imdadına DSİ ve Oltu Belediye ekipleri yetişti, çalışma başlatıldı.
Geçtiğimiz yaz sel afetinin ardından DSİ ve Oltu Belediyesi tarafından yapılan taşkın koruma (takimat) çalışmaları, son yaşanan selde yeniden zarar gördü. Derede su seviyesinin kritik düzeye ulaşması, çevredeki grup mahalleleri yeniden tehlike altına almıştı. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi vatandaşların haklı serzenişlerine cevap verdi. Taşan Dümbüllü Deresi’nin köye daha fazla zarar vermemesi çalışma başlatıldı. Gelişmeler üzerine Oltu’nun Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye teşekkür etti.

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