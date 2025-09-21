Dumlupınar’da geleneksel piknik şöleni gerçekleştirildi

Dumlupınar ileçsinde, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa ve Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel piknik şöleni gerçekleştirildi.

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerindeki bursiyerlerin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirildi.

Programda konuşan Vali Vekili Harun Kazez, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; vatan uğrunda ölen varsa vatandır" sözleriyle şehitliklerin ve milli mücadelenin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında, Kütahya Milli Parklar Alan Kılavuzu Recep Cenik rehberliğinde, Zafer Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ve Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaret edildi. Daha sonra katılımcılarla birlikte düzenlenen piknik programı, dostluk ve muhabbet ortamında gerçekleştirildi. Dumlupınar Şehitliği ziyaretinin ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte tüm şehitlere ve vakıf kurucusu atalarımıza dualar edildi.

Etkinlik süresince, çocuklara ve ailelerine yönelik çeşitli ikramlar yapıldı ve etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde yüz boyama ve çeşitli oyunlar ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Programa, Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftü Vekili Tahsin Ekin ve Dumlupınar Merkez Camii İmam Hatibi Nurullah Yumak katılım sağladı.