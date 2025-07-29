Dumlupınar'daki yangında 6 hektar yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dumlupınar'daki yangında 6 hektar yandı

Türkiye günlerdir aralıksız süren yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Sakarya, Bilecik, Eskişehir, İzmir, Karabük, Manisa, Antalya, Elazığ ve Bursa ormanları alevlere teslim olurken yeni yangın haberleri de gelmeye devam ediyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki Milli zaferin parkındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, faciadan 6 hektarla dönüldü.

Türkiye'nin zaferinin simgesi Kütahya'daki Başkomutan Tarihi Milli Parkı alanından korkutan yangın haberi geldi.

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Dumlupınar ilçesindeki Başkomutan Tarihi Milli Parkı alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki farklı noktadan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 20 arazöz, 10 su tankeri ve 150 personelle müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına 2 uçak da havadan destek verdi.


Ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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