Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini profiline yazdığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, dün AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bırakmıştı. Bugün öğrenilen haberde Batuhan Bostancı'nın intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu haberle ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini sosyal medya hesabına yazdığı ortaya çıktı.

İşte o görüntü;