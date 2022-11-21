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  • Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini profiline yazdığı ortaya çıktı

Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini profiline yazdığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın yaşamını yitiren torunuyla ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:38
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Dün AVM'de intihar ettiği öğrenilen Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini profiline yazdığı ortaya çıktı

Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini profiline yazdığı ortaya çıktı
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, dün AVM'nin dördüncü katından  kendini boşluğa bırakmıştı. Bugün öğrenilen haberde Batuhan Bostancı'nın intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu haberle ilgili bir gelişme daha yaşandı. 

Batuhan Bostancı'nın ölüm tarihini sosyal medya hesabına yazdığı ortaya çıktı.

İşte o görüntü;

 

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Ümit Hoca
21.11.2022 16:14
Allah rahmet eylesin.Mekanın cennet olsun yavrum.Ailene Allahım sabırlar versin  
 
asuman 1789
21.11.2022 15:46
Küçücük yüreğinde ne taşıdında kaldıramadın yattığın yer cennet olsun amin çok üzüldüm  
 
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