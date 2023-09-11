Dün darbeci katil denilenlerle bugün el sıkışıldı

Editör: Ersoy Özdem

Recep Tayyip Erdoğan, bu sene Hindistan’da düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesine katıldı. Zirvede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüştü. Görüşmelerinin ardından basına el sıkışırken poz veren Erdoğan’ın, geçmiş dönemde katil ve darbeci dediği Sisi ile tokalaşması Türkiye’de gündem oldu.

2013 yılında darbe ile Mısır’ın başına geçen Sisi’yi katil, darbeci gibi sert ifadeler ile hedef alan Erdoğan, Sisi için “Böyle bir kişi ile asla görüşmem, görüşenleri de tarih farklı bir şekilde değerlendirecektir” demişti.

Bu ifadelerden sonra Sisi ile tokalaşan Erdoğan için en dikkat çekici yorumlardan birisini de Zafer Arapkirli yaptı.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Sisi ve Muhammed bin Selman ile el sıkışırken fotoğraflarını paylaşan Arapkirli bu durumu “Dün dündür” sözü ile 3 dilde eleştirdi.

Zafer Arapkirli’nin duruma ilişkin yorumu şu şekilde oldu:

“KATİİİİL

DARBECİİİİ

Şaka, şaka…

Yesterday was yesterday (Dün dündür)

Today is today” (Bugün bugündür)