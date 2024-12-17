Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur'un özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındığı öğrenildi.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE RAHATSIZLANDI

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI

Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındığı hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.

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FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur Turanbayburt 15 Kasım 1945, Adana doğumlu, Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu.

Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlendi. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne de girdi.