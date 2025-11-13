Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bir aya yakındır devam ediyor. Son 2 gündeki suskunluk ise bozuldu.

BALIKESİR SINDIRGI'DA DEPREM

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre Balıkesir Sındırgı'da saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.31 km altında gerçekleşti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Sarsıntı Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından en büyüğü 4.2 olmak üzere pek çok artçı sarsıntı oldu.

DEPREM SUSKUNLUĞUNUN "BÜYÜK DEPREME NEDEN OLABİLİR" DEMİŞTİ

Dün ise Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'deki hareketliliğin yerini suskunluğa bırakmasına "Son günlerde Balıkesir’de gerçekleşen artçı depremler sustu. Bilimsel anlamda bu suskunluk büyük depremi tetikleyebilir" demişti.

DÜN AKDENİZ'DE DEPREM OLMUŞTU

Dün ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.