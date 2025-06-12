Dune Awakening erken erişimde rekorları altüst etti

Bilim kurgu evreninin popüler serilerinden Dune'dan ilham alan ve Funcom tarafından geliştirilen Dune Awakening, erken erişim sürecinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Steam DB istatistiklerine göre, oyun dün tam sürüm lansmanıyla birlikte 142.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak Steam'deki en popüler dokuzuncu oyun konumuna yükseldi.

ERKEN ERİŞİM ZAFERİ

Oyunun tam sürüm çıkışından önce bile, 5 Haziran'da 93.000 eş zamanlı oyuncu sayısını aşarak Doom, Veilguard ve Assassin's Creed gibi önemli rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Funcom CEO'su Rui Casais, bu başarının arkasında oyuncu topluluğunun değerli geri bildirimlerinin yattığına inanıyor. Casais, oyunun erken erişim sürecinde 117.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşmasının "inanılmaz bir başarı" olduğunu ifade etti.

Deluxe ve Ultimate sürümlerini satın alan oyuncular, oyuna resmi çıkış tarihinden önce erişim sağlamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Funcom ekibinin bu büyük başarıyı ofislerinde mini cupcake'lerle kutladığı görüldü.

GELİŞTİRİCİ CEVAP VERDİ

Oyunun erken erişim süresince karşılaşılan bazı sorunlar, özellikle perşembe günü ve yoğun saatlerde sunucu aşırı yüklenmeleri ve kuyruk süreleri şeklinde yaşandı. Rui Casais, oyuncuların bu sorunları bildirmesi üzerine geliştirici ekibin hızla harekete geçtiğini ve hata düzeltmeleri ile sunucu dengeleme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini açıkladı. Casais, gelecekte daha kısa yama süreleri ve daha az kesinti yaşanacağının sözünü verdi.

Bir Steam kullanıcısı ve hayatta kalma oyunları eleştirmeni olan Tordenstorm, Dune Awakening hakkındaki izlenimlerini paylaşırken, "Solo oyuncu olarak hayatta kalma oyunlarında binlerce saatim var ve rahatlıkla söyleyebilirim ki bu, favori oyunum" ifadelerini kullandı. Bu yorum, oyunun genel deneyimine dair olumlu bir bakış açısı sunuyor.

Dune Awakening, oyunculara devasa bir açık dünyada hayatta kalma, güçlü ekipmanlar üretme ve kişiselleştirilebilir yeteneklerle kendi oyun tarzlarını oluşturma imkanı sunan bir MMO deneyimi vadediyor. Oyun, Arrakis gezegeninin çetin koşullarında, oyuncuların hem doğaya hem de diğer oyunculara karşı mücadele etmesini gerektiriyor.