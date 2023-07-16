Dünün mavi gözlü çocuk yıldızı Murat Erton bakın şimdi ne yapıyor?

"CÜNEYT ARKIN, BABACAN BİR İNSANDI"
Murat Erton, "Cüneyt Ağabey ile ilk tanışmam Erman Film stüdyosunda oldu. 'Baba Kartal' isimli filmde oynamam için beni düşünmüş. Annemle beraber gittiğimizde Cüneyt Ağabey'i görür görmez çok etkilendim. Çok babacan tavırlarla önce annemle sohbete başladı ve aile hakkında bilgiler aldı. Sonra benimle konuştu ve derslerimi, gelecekte ne olmak istediğimi sordu. Babam her ne kadar sinema konusunda kaygılıysa onun kaygılarını anladığını söyledi. İnanılmaz yakınlık gösterdi.
1978'in son aylarında 'Baba Kartal' çekimlerine başladık. Cüneyt Ağabey filmin yönetmenliğini ve başrolünü üstleniyordu. Daha önce 'Gelincik'te çalıştığım Murat Koç, ağabeyimi oynuyordu. İkimiz Cüneyt Ağabey'in oğluyduk ve köyden şehre geliyorduk. Büyük zorluklarla bizi büyüten bir babayı canlandırıyordu.
Hiç unutmuyorum bir sahnede çok soğuk bir havada Garipler Han'ında beni yıkıyordu. Sahne bittiğinde üzerindeki paltoyu hemen üstüme örtmüştü. Cüneyt Ağabey hayatımda yer eden önemli bir figürdür" dedi.
Murat Erton, bu filmin ardından babası vefat edince oyunculuğu bırakmış.