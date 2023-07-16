Dünün mavi gözlü çocuk yıldızı Murat Erton bakın şimdi ne yapıyor. Yeşilçam'ın efsane oyuncularıyla defalarca başrol oynamıştı

''Fatma Girik'in çocuğu olmayınca beni kendi çocuğu gibi sahiplendi. Benimle şakalaşıyor ve oyunlar oynuyordu. Memduh Ün ise bana 'takık' (Gülüyor) hasta Fenerbahçeli. Ben de Galatasaraylı olunca sürekli benimle şakalaşıyordu.

Evlerinde yüzme havuzu vardı. Memduh Ağabey 'yüzme biliyor musun diye?' sordu? Ben de 'evet' deyince süs havuzuna attı beni. Fatma Abla da peşimden atladı suya. Sonra Memduh Ağabey 'gel barışalım' dedi.

Ben de tabii yanaşmıyorum. Sonra 'bak sana ne aldım' dedi. Bir baktım sarı-kırmızı top. İnanamadım, çünkü koyu Fenerli Memduh Ağabey. Sabahtan akşama top oynuyoruz. Sonra 'sana neden sarı-kırmızı top aldım biliyor musun?' dedi, çok müzip bir insan tabi 'Bilmem yanıtını' verdim. 'Sana Galatasaray'ı tekmelettirdim' dedi. Ben tabii çocuk aklımla şok. (Gülüyor)