Mehmet Akif Bey, İstiklal Marşımızın şairi.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in ricası üzerine yazdığı marş 12 Mart 1921’de Meclis’te okunmuş ve İstiklal Marşı olarak kabul edilmişti.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Meclis’te marşı en ön sırada ve ayakta dinlemiş, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Bu marş, bizim inkılâbımızın ruhunu anlatır… İstiklâl Marşı’nda, davamızı anlatması bakımından manası büyük mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: ‘Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.’ Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır… Bu demektir ki efendiler Türk’ün hürriyetine dokunulamaz!”

Marşın şairine büyük bir para ödülü verilmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak Mehmet Akif Bey, yazdığı şiirin İstiklal Marşı olarak kabul edilmesinin kendisi için en büyük ödül olduğunu belirterek para ödülünü kabul etmemişti.

Bunun üzerine o ödül çocuklara ve kadınlara meslek öğretmek amacıyla kurulan bir vakfa bağışlanmıştı.

1934’te Soyadı Kanunu çıkınca Mehmet Akif Bey, Ersoy soyadını almıştı.

1936’da vefat etti.

***

Ve gelelim bugüne...

Mehmet Akif Ersoy deyince bugün aklımıza gazetelerde yayımlanan şu haber geliyor:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlardan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu kişiler, ‘uyuşturucu madde kullanımı ile kullanımına yer ve imkân sağlanması, birden fazla kişiyle cinsel ilişki ortamları oluşturulması ve bu ilişkilerden menfaat sağlanması’ iddialarıyla suçlanıyorlar.”

***

Üzücü değil mi?

Aynı isim ve soyadını taşıyorlar.

Bir yanda İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy...

Diğer yanda uyuşturucu ve diğer vahim iddialarla suçlanan Mehmet Akif Ersoy...

***

Bunları yazmamın nedeni, tarihe mal olmuş, efsaneleşmiş kişilerin isim ve soyadlarının başkalarına verilmesinin çıkarılacak bir yasayla yasaklanmasını önermek içindir.

Güncel olduğu için Mehmet Akif Ersoy örneğini verdim.

Ülkemizde Mustafa Kemal ismini taşıyan da çok sayıda kişi var ve onlar arasında da zanlılar, sanıklar ve suçlular bulunuyor.

Örneğin Yenidoğan Çetesi operasyonunda yakalananlardan birinin ismi Mustafa Kemal’di.

Büyük Atatürk’ün hatırasına saygısızlık değil midir bu?

Mustafa Kemal denince sadece Atatürk’ü hatırlamak gerekmez mi?

***

Evet, önerimi tekrarlayayım:

Meclis, konuyu değerlendirmeli ve bazı isim ve soyadlarının verilmesine engel olacak bir yasal düzenlemeye gitmelidir.

+++++++++++++++++++++

NERMİN ABADAN... “HAYATINI SEÇEN KADIN”DI O!

Siyaset bilimi, iletişim ve göç konularında yaptığı çalışmalarla öne çıkan, Türkiye’nin ilk kadrolu kadın gazetecisi, Mülkiye’nin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan, “Hocaların hocası” diye anılan Nermin Abadan Unat 104 yaşında aramızdan ayrıldı.

Belgesellere, romanlara, dizilere, filmlere konu olacak kadar ilginç bir hayatı vardı.

Annesi Alman, babası Türk’tü.

Babasının ani ölümünün ardından onun için zor bir dönem başlamıştı.

Hayatını yazdığı “Kum Saatini İzlerken” (Remzi Kitapevi) , Sedef Kabaş’ın onunla yaptığı uzun röportaja yer verdiği “Hayatını Seçen Kadın-Hocaların Hocası Nermin Abadan Unat” (Doğan Yayıncılık) kitaplarıyla gazete ve televizyonlara verdiği röportajlarda hayatının önemli olaylarını özetle şöyle anlatmıştı:

"15 yaşındayken Macaristan’da yatılı öğrenciydim. Almanca ana dilimdi. Sonra Fransızca ve İngilizce öğrenmiştim. Biraz da Macarca konuşuyordum. Ama Türkçe bilmiyordum.

Annem kumarbaz bir hanımdı. Babam ölünce bütün paramızı kumarda kaybetti ve maddi olarak beni okutamayacak hâle geldi. Bir gün bana 'Ben artık seni okula gönderemem. Steno öğren, daktilo öğren, hayatını kazan' dedi.

O günlerde Türkiye’deki gelişmeleri yabancı gazetelerden takip etmeye çalışıyordum.

Okuduklarımdan gördüğüm şuydu:

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, Cumhuriyeti kurmayı başarmıştı. Bu kadarla kalmamış bir sürü çağdaş kurumu da hayata geçirmişti.

Erkek kız farkı gözetilmeksizin herkes için parasız eğitim imkânı bile getirilmişti.

Bunları öğrenince çok sevindim. Oraya gitmeli ve okumalıydım.

Başvurduğum Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’nde anlayışla karşıladılar beni.

Türkiye’ye gidebilmem için bir bilet ve bir kimlik verildi.

5 Kasım 1936’da Budapeşte’den yola çıktım.

Bir daha annemi görmedim. Ablamı da 20 sene sonra ancak görebildim.

Türkiye’de babamın akrabalarının olduğu İzmir’e gittim. Ancak onlar tarafından pek sıcak karşılandığım söylenemez.

İzmir Kız Lisesi’ne başvurdum. Türkçe bilmediğim halde okula kendimi kabul ettirmeyi başardım.

Fuar’da çalışarak, Almanca dersler vererek kimseye yük olmadan ayakta kaldım.

Büyük zorluklarla karşılaştığım halde Türkiye’ye gelme kararımdan hiç pişman olmadım, aksine her zaman gurur duydum verdiğim bu karardan.

Gazetecilik, üniversite yılları, asistanlık, doçentlik, profesörlük ardı ardına geldi.

Önce üniversiteden hocam Yavuz Abadan’la evlendim. Onun ölümünün ardından ise İlhan Unat’la birleştirdim hayatımı.

Ben her şeyimi Cumhuriyeti kuranlara borçluyum. Atatürk’e, İsmet Paşa’ya, o dönemin yöneticilerine borçluyum. Onlar bir kuşak... O kuşak umut verdi benim gibi insanlara.”

***.

1978-1980 arasında Meclis’te Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak görev yapmıştı.

Sadi Irmak’ın kurduğu hükümette ise bir yanlışlık sonucu yer alamamıştı.

Gazeteci-Yazar Mehmet Barlas’ın “Rüzgâr Gibi Geçti” (İnkılap Yayınları) kitabında anlattığına göre, 1974 yılında CHP-MSP Koalisyon Hükümeti dağılınca yeni hükümeti kurma görevi Sadi Irmak’a verilmişti.

Irmak, Bakanlar Kurulu listesi üzerinde dönemin siyaset adamlarından Turhan Feyzioğlu ile çalışırken, “Kültür ve Turizm Bakanlığı için Nermin Hanım’ı yazalım”’ dedi.

Kastettiği Nermin Abadan’dı. Ancak Feyzioğlu, Irmak’ın Nermin Neftçi’yi işaret ettiğini düşünerek listeye onun adını yazdı. Bakanlar Kurulu o şekilde açıklandı ve sonra da düzeltilmedi.

***

Son yıllarına kadar çalışmayı bırakmamış, Mülkiye’den emekli olduktan sonra Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde uzun yıllar boyunca dersler vermişti.

“Emekliyim” diyerek köşesine çekilenlere kızıyor, insanın hayatının her evresinde yapacağı bir şeyler olduğunu ısrarla belirtiyordu.

Siyasetten de kopmamıştı hiç. 2022 yılında 101 yaşındayken CHP’nin İstanbul Saraçhane’de düzenlediği mitinge bile katılmıştı.

***

Türkçeyi 15 yaşından sonra öğrenmişti ama yıllar sonra Türkçeye yeni sözcükler ve deyimler bile kazandırmıştı.

Örneğin, efkar-ı umumiye sözcüğünün karşılığı olan kamuoyu sözcüğünü bulmuştu. Aynı şekilde halkla ilişkiler deyimi de ilk olarak onun tarafından kullanılmıştı.

Çoğu araştırma türünde tam 21 kitap yazmıştı.

***

Hayatın hakkını veren, dolu dolu yaşayan, binlerce öğrenci yetiştiren bu değerli bilim insanını her zaman saygıyla anmalı ve onu genç kuşaklara rol model olarak göstermeliyiz.