Dünür kavgası kanlı bitti!

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Suat Ü. ile dünürü Mehmet Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre; Suat Ü., yanındaki pompalı tüfekle dünürü Mehmet Ö.'yü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, Suat Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.