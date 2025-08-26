Dünür kavgası kanlı bitti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dünür kavgası kanlı bitti!

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde S.Ü dünürü Mehmet Ö ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ü, dünürünü pompalı tüfekle vurdu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Suat Ü. ile dünürü Mehmet Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre; Suat Ü., yanındaki pompalı tüfekle dünürü Mehmet Ö.'yü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, Suat Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dünür kavgası kanlı bitti!

Dünür kavgası kanlı bitti!

Son Haberler
Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu bitti
Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu bitti
Zehir tacirlerine büyük darbe
Zehir tacirlerine büyük darbe
Trump, bir bakanlığı ''Savaş Bakanlığı'' olarak değiştirecek
Trump, bir bakanlığı ''Savaş Bakanlığı'' olarak değiştirecek
Kırtasiyeciler isyan etti: Dükkanlar kapanma noktasına geldi
Kırtasiyeciler isyan etti: Dükkanlar kapanma noktasına geldi
"Uluslararası Halk Oyunları Festivali" Kartal’da start alıyor
"Uluslararası Halk Oyunları Festivali" Kartal’da start alıyor