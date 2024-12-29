Dünür kavgasında silahlar çekildi

Kaynak: İHA
Dünür kavgasında silahlar çekildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki dünür arasında çıkan kavgada silahlar Çekildi. Kavga sırasında dünürlerden biri tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sularında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. Aktarılanlara göre , boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen 55 yaşındaki kız babası Alaattin E. 51 yaşındaki dünürü İbrahim K.'yi konuşmak için çağırdı. Site bahçesinde buluşan 2 dünür arasında tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E. dünürü İbrahim K.'yi silahla bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralının ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralanan dünür, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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