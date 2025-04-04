Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Konya'da dünür olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Tabancayla dünürünü öldüren şahıs ise ölen şahsın oğlu olduğu belirtilen şüpheli tarafından öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine 42 AOL 527 plakalı otomobille gelen Osman Uyar, içeride dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uyar tartıştığı Mehmet Özbahar'ı tabancayla vurup iş yerinden çıktı. Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar'ın oğlu A.M.Ö. da iş yerinden çıkan Osman Uyar'ı otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Özbahar ve Uyar olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.