Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Konya'da dünür olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da dünür olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Tabancayla dünürünü öldüren şahıs ise ölen şahsın oğlu olduğu belirtilen şüpheli tarafından öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine 42 AOL 527 plakalı otomobille gelen Osman Uyar, içeride dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uyar tartıştığı Mehmet Özbahar'ı tabancayla vurup iş yerinden çıktı. Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar'ın oğlu A.M.Ö. da iş yerinden çıkan Osman Uyar'ı otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Özbahar ve Uyar olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Dünürler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti: Ölüler var

Son Haberler
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor
Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu
Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu
Trump geri adım atmıyor: Politikalar değişmeyecek
Trump geri adım atmıyor: Politikalar değişmeyecek