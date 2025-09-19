Dünya 2.’si Gülistan Gönen’den büyük başarı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Bulgaristan’da düzenlenen 2025 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Dünya 2.’si olarak Türkiye’ye tarihi bir gurur yaşatan genç sporcu Gülistan Gönen, kazandığı madalya ile Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu ziyaret etti.

DÜNYA İKİNCİLİĞİ GURURU

10-23 Eylül 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, 15 yaş altı 60 kilo sağ kol kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Gülistan Gönen, rakiplerini eleyerek finalde büyük bir mücadele ortaya koydu ve Dünya 2.’liği derecesini elde etti.

Gösterdiği üstün performansla ülkemize madalya kazandıran genç sporcu, Aksaray’ın spordaki yükselen değerlerinden biri olduğunu kanıtladı.

“SÖZÜMÜ TUTTUM, ÇOK MUTLUYUM”

Şampiyonluğun ardından Aksaray Valiliğini ziyaret eden Gülistan Gönen, Vali Kumbuzoğlu ile mutluluğunu paylaştı. Genç sporcu, yaptığı açıklamada:

“Okulumuzu ziyaret ettiğinizde size bir söz vermiştim. Bölge şampiyonu olacağımı, ardından Türkiye ve Avrupa dereceleri elde edeceğimi söylemiştim. Hepsini gerçekleştirdim ve şimdi Dünya 2.’liği ile huzurunuza geldim. Çok mutluyum, gururluyum.” ifadelerini kullandı.

VALİ KUMBUZOĞLU: “AKSARAY SPORDA MARKA ŞEHİR OLUYOR”

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcu antrenörü Günay Yılmaz ve sporcunun babası Ramazan Gönen de hazır bulundu.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Gülistan kızımız, azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir sporcu. Elde ettiği Dünya 2.’liği derecesi, sadece ailesi için değil, tüm Aksaray ve Türkiye için gurur verici. Sporcularımızın bu başarıları, Aksaray’ın sporun her dalında adını duyurduğunu gösteriyor. Gülistan kızımız yüreğini ortaya koyarak hedeflerine ulaştı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum, eğitim ve spor hayatında üstün başarılar diliyorum.”

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Ziyarette söz alan Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da Gülistan Gönen’in başarısının diğer gençlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Antrenör Günay Yılmaz ise, sporcusunun disiplinli çalışması ve azmi sayesinde bu başarıya ulaştığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

AKSARAY’DAN DÜNYA’YA YÜKSELEN YILDIZ

Bilek güreşinde bölge dereceleriyle başlayan yolculuğunu Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla taçlandıran Gülistan Gönen, şimdi Dünya 2.’liği unvanıyla Türkiye’nin spor tarihinde önemli bir iz bıraktı. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla dikkat çeken Gönen, önümüzdeki yıllarda yeni şampiyonluklara imza atmayı hedefliyor.

