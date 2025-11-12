Türkiye, Azerbaycan'dan ülkeye dönerken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerine ağlıyor. Türkiye'ye ait, C-130 Hercules kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü. Arama kurtarma çalışmaları sürerken uçağa ilişkin sırlar da merak konusu.

Flight Global'de yer alan bir haberde söz konusu uçağın teknik detayları mercek altına alındı. Haberde, Lockheed tarafından onlarca yıl önce çıkarılan bu uçaklar için Türkiye'nin modernizasyon sürecinde olduğu ifade edildi. Scramble'a göre de 20 askere mezar olan uçak, modernize edilmişti. Flight Global'e göre Türkiye, bu uçağı Suudi Arabistan'dan ikinci el olarak almıştı.

Kazayı yorumlayan uzmanlara göre görüntüler oldukça tuhaf. 24 bin feet yükseklikten düşerek parçalanan Lockheed C-130 Hercules askeri kargo uçağının kaza görüntülerinde, arka gövdenin koptuğu görülüyor. Spiral çizerek düşen uçaktan beyaz dumanlar yükselirken alev ya da yangın emaresi olmaması da uzmanlarca soru işareti yarattı.

Footage of Turkish C-130 military transport plane crashing in Georgia after taking off from Azerbaijan https://t.co/6WPtqeJKc8 pic.twitter.com/ixA67w8Ndq — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 11, 2025

Flight Radar'da yer alan bilgilere göre Türkiye'nin düşen uçağı 57 yaşındaydı. 1968 yılında Locheed Marietta fabrikasında üretildi ardından yıllarca Suudi Arabistan Krallığı filosuna hizmet etti. Takvimler 2010 yılının Mart ayını gösterdiğinde de Riyad'dan satın alınan uçak, Türkiye Hava Kuvvetleri filosuna katıldı.

ROTASI DİKKAT ÇEKTİ

11 Kasım Salı günü Azerbaycan'ın Gence Havalimanı'ndan kalkan TUAF543 sayılı uçuşunu yapan C-130 Hercules, Kalkışın ardından sola dönüş gerçekleştirerek kuzeydoğu istikametinde bir rotaya girdi ve Mingəçevir Baraj Gölü üzerinden geçti. Uçak 15 bin feet irtifadan geçerken bir kez daha dönüş yaparak bu kez kuzeybatı rotasına girdi, ardından batı yönüne dönerek sınırını geçti.

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Uçak, seyir irtifası olan 24 bin feet’e ulaşana kadar sürekli yükseliş halindeydi. Kalkıştan 27 dakika sonra ise radardan kayboldu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına yaklaşık beş kilometre mesafede bulunan Signagi bölgesine düştüğünü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini açıkladı.

Uçağın, Ermenistan sınırından uzak duracak şekilde bir rota çizerek Gürcistan hava sahasına girdiği görülüyor. Öte yandan Gürcistan Hava Navigasyon İdaresi, uçağın hava sahalarına girişinden birkaç dakika sonra radardan kaybolduğunu, herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye gelmekte olan bakanlığa ait bir C130 kargo uçağının düştüğünü duyurmuştu. Yapılan açıklamada uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olduğu ve Gürcistan'da düştüğü belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmiş, ardından 20 askerden acı haber gelmişti.