Dünya altına hücum ederken Türk şirketleri döviz topluyor! Ünlü ekonomist sebebini açıkladı

EKTV YouTube kanalında Emre Kulcanay’ın sorularını cevaplandıran Bayram Başaran, “Türkiye ekonomisinin kurtulması, sanayinin kurtulması artık böyle faiz indirerek ve faiz kaldırarak mümkün değil. Şu an ciddi bir çöküş yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde göreceğiz” diye konuştu.

Parasını mevduata park edenlerin bu faiz indirimlerinden sonra dolara, euroya, altına kaçış ihtimallerini de değerlendiren Bayram başaran şunları söyledi:

“Şimdi altın, dolar, euro beni çok bağlamıyor. Asıl olan altın. Şu an bütün dünyada merkez bankaları yoğun şekilde altın almaya devam ediyor. Şimdi bunu gören Amerika'daki insanların bir kısmı da, Avrupa ülkelerinin bir kısmı da Uzakdoğu ülkelerinin vatandaşlarının bir kısmı da Türkiye'de olduğu gibi çok ciddi altın talep ediyor. İkinci çeyrekte altına akan para 132 milyar dolar. Bu çok büyük bir para. Böyle gidersek yıl sonunda herhalde 700 - 800 milyar doların altına aktığını göreceğiz. Bu çok ciddi bir hikaye. Çin zaten altın almaya devam ediyor. Muhtemelen yeni para birimini altını endeksleyecek. Öyle görünüyor. Dolayısıyla altın yürüyecek. Avrupa Birliği paralarında gevşemeler, dalgalanmalar olacaktır. Ama altın karşısında bütün para birimleri değer kaybedecek. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman, Türkiye'de insanların da şirketlerin yaşayabilmesi için maalesef dolarize ya da dövize yönelmesi gerekiyor. Başka şans yok. Ve şu an şirketlerin döviz varlıkları sürekli artmaya başladı. Merkez Bankası da şirketlere verdiği dövizlerinize satın teşviğini 3 ay daha uzattığını açıkladı. Ama buna rağmen şirketler şu an döviz topluyor. Haklılar mı? Haklılar. Niye haklılar? Çünkü bir sonraki gün ne olacağını, iki gün sonraki gün ne olacağını bilmiyorlar. Şirketler döviz bozdurmak istemiyor. Bilakis üzerine döviz alıyorlar. Bu da Merkez Bankası sıkmaya başladı. Son birkaç günden beri ciddi anlamda piyasada döviz talebi var. Kapalıçarşı’da çok ciddi döviz talebi var. Günlük 1 milyar dolar aşan bir döviz talebiyle nasıl mücadele edeceksiniz?

Umarım büyük sıkıntılar yaşamayız ama görünen o ki büyük sıkıntı olacak. Şu an rakam vermek mümkün değil ama eğer gerçek değerlere baksan doların 50 lira civarında bir rakamın olması lazım. 50-52 lira civarda bir rakam. Bazı parametre göre 60'ı da geçmesi gerekiyor. 60-62 lirayla geçmesi gerekiyor. 50-52 lirayı geçmesi sanayici rahatlatırdı. Ama şimdi artık bu saatten sonra olsa da bir şey değil. Dolayısıyla bundan sonra kurun nerede duracağını bilemiyoruz. Hani freni patlamış gibi bir anda fırlayabilir. Dolayısıyla onun nerede duracağını bilmek çok mümkün değil. Onu bilmek için falcı olmak lazım, biz falcı değiliz. Ama ciddi anlamda yükseleceği kesin.”