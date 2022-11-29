Aşçılar şampiyonluk için yarıştı! 2 bin şef ve öğrencileri hünerlerini gösterdi

Discover Events açıklamasına göre, yarışmada 40 farklı ülkeden aralarında ünlü şeflerin de olduğu 200 uluslararası şef yer aldı. Türkiye'nin 60 ilinden yaklaşık 2 bin şef ve aşçılık okulu öğrencileriyle öğretim görevlileri de yarışmada hünerlerini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (Taşpakon) Başkanı Öner Çulfaz, yakında çıkacak ve dünya genelinde geçerli olacak Turizm Sektörü Helal Sertifikası'nda yiyecek içecek ve sunumun büyük önem taşıyacağını, Türkiye’nin pazardan gitgide daha çok gelir elde etmek üzere çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Dünya Aşçılar Yarışması'nın gördüğü büyük ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Çulfaz, Türkiye'nin gastronomi yönünden büyük bir çeşitlilik ve zenginlik barındırdığını, bunu tüm dünyaya göstermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Çulfaz, “Milli şeflerimizle bu yemekleri ve sunumları gerçekleştirerek, dünyaya tanıtıp anlattık. Böylece Helal turizm pazarında ülkemiz adına güzel bir tanıtım gerçekleştirmiş olduk. Kurucusu olduğumuz Dünya Müslüman Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu WİCS’ in üyesi ülkeler başta olmak üzere onlarca ülkenin temsilci, jüri üyesi ve yarışmacı gönderdiği dopdolu organizasyon yapıldı.” ifadelerini kullandı.

ÜLKELERDE TÜRKİYE İLK ÜÇTE

Dünya Şampiyonası Ülkeler Yarışıyor bölümünde birinciliği Özbekistan, ikinciliği Moldova, üçüncülüğü Türkiye ve Suudi Arabistan kazandı. Yarışma kapalı kutu şeklinde menünün son anda yarışmacılara aktarıldığı konseptte gerçekleştirildi.

Gençlerin desteklendiği Okullar Yarışıyor’da ise 90’a yakın okul büyük bir heyecanla en güzel tatları yapmak karşılaştılar. Değerlendirilme yapılırken ekip ruhuna, ekip olarak uyuma ve başarıya önem verildi.

Lise kategorisinde birincilik kupası Bolu Mengen Aşçılık Lisesi’nin oldu. İkinciliği Ahmet San Gezici Lisesi, üçüncülüğü Mithat Paşa Meslek Lisesi kazandı.

Üniversitelerde Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu birinciliği göğüslerken, ikinciliği Malezya da bulunan MSU Üniversitesi kazandı. Üçüncü ise Haliç Üniversitesi oldu.

Dört gün boyunca çiğ köfte, baklava, tokmak köfte yapımı, lezzet sokağı şovları gibi farklı sunumlar ve oturumların yapıldığı etkinliklerde, birincinin yanı sıra bir de 'Klasman Kupası'nın verildiği yarışmalar gerçekleştirildi. Büyük kupa olarak tanımlanan Klasman Kupası’nın ödül töreninde Senegal Ticaret Bakanı da hazır bulundu.

Jüri altısı yabancı, ikisi Türk toplam sekiz otoriteden oluşurken bir de saha jürisi yer aldı.

Uluslararası arenaya taşınan yarışmanın bundan sonra da gelenekselleşecek bir şampiyona haline getirilmesi amaçlanıyor.

DÜNYA AŞÇILIK KLASMAN KUPASI MOLDOVA’YA GİTTİ

Fuarda dört gün boyunca süren Dünya Aşçılık Şampiyonası, ödül töreninin ardından klasman kupasıyla sona erdi. Klasman kupasında gösterdikleri performanstan, katılımındaki davranışlarından dolayı Moldova’ya gitti. Kupayı bizzat Senegal Ticaret Bakanı kendisine verdi.

Aynı zamanda bugün yarışmada olan özel çocuklar, plaketlerini Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discovery Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete’nin ellerinden aldılar.