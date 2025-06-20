Dünya ayağa kalkacak! Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İran-İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışında olsa bile, İsrail'den İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmasını talep etmesinin zor olacağını söyledi.

Trump, "İran'la görüşüyoruz. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak. İran’ın haftalar ya da aylar içinde nükleer silaha sahip olacağı düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

"İRAN'LA KONUŞUYORUZ"

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

“Birisi kazanıyorsa şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran'la konuşuyoruz ve ne olacağını göreceğiz”

Trump, Avrupa'nın İran'la diplomatik ilişki kurma çabalarını reddederek, bunların çatışmayı sona erdirme çabalarına yardımcı olmadığını söyledi. Trump, “İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak” dedi.