Dünya bankacılık devlerinden kritik açıklamalar. Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Uluslararası bankacılık dünyasının önemli kuruluşlarından Türkiye için hem faiz hem de enflasyon beklentileri konusunda peş peşe açıklamalar geldi. Citi, Morgan Stanley, BofA ve Capital Economics’in ardından Alman devi Deutsche Bank ve İngiliz bankası HSBC de beklentilerini açıkladı.

FAİZ DEĞİŞMEYECEK

İngilizlerin Bankacılık devi HSBC dün açıklanan Türkiye'deki enflasyon rakamlarını değerlendirdirdi ve rapor hazırladı. HSBC'nin raporuna göre Merkez Bankası bu yıl faiz oranlarında değişikliğe gitmeyecek

HSBC'nin raporundan sonra bir rapor da Deutsche Bank'dan geldi. Banka son verilerin 2024 yılında faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü açıkladı ve "gevşemenin kademeli adımlarla ocak ayında başlayabileceği" notunu düştü.

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill ise Merkez'in Şubat’tan önce faiz indirmesini beklemediklerini açıkladı.

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TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI DEV BANKALAR KRİTİK YAPTI

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından bankacılık ve yatırım devleri HSBC, Deutsche Bank ve S&P, TCMB'nin faiz indirimine ilişkin önemli analizler yayımladı.

HSBC tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'de Ekim ayı TÜFE'si, Enflasyonu etkileyen faktörler yavaşça değişiyor ancak momentum halen yüksek" başlıklı raporunda "Faizlerde indirim sürecinin 2025'ten önce başlamasını beklemiyoruz" dedi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

HSBC, 8 Kasımda, TCMB'nin 2024 sonu için yüzde 38 ve 2025 sonu için yüzde 14 seviyesinde bulunan enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize edeceğini öngördü. HSBC, yıl sonu için enflasyon beklentisini ise yüzde 44,5 ve önümüzdeki yıl için de yüzde 27,6 olarak açıkladı.

Almanların dev bankası Deutsche Bank'tan yapılan değerlendirmede gevşeme 2025 Ocak ayında başlanacağını belirtti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan raporda ise Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44'ten yüzde 45'e, 2025 beklentisi ise yüzde 25'ten yüzde 25,4 seviyesine yükseltildi.