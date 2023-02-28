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Depremin hasarı 34,2 milyar dolar. 'Yeniden inşa maliyeti ikiye katlayacak'

Dünya Bankası Kahramanmaraş depremin hasarını açıkladı. Maliyetin 34,2 Milyar dolar olduğu belirtilirken, yeniden inşanın bu maliyeti ikiye katlayacağı ifade ediliyor

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:50
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Dünya Bankası açıkladı: Depremin hasarı 34,2 milyar dolar

Depremin hasarı 34,2 milyar dolar. 'Yeniden inşa maliyeti ikiye katlayacak'
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Dünya Bankası'nın (WB) Pazartesi günü yaptığı açıklamay göre, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran iki büyük deprem yaklaşık 34,2 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara neden oldu, ancak ülkenin karşı karşıya olduğu toplam yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ikiye katlanabileceğini bildirdi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto López, basına yaptığı açıklamada, depremlerin Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın beklenen büyümesini de en az yarım puan azaltacağını, bunun 2023'te yüzde 3,5 ila 4 arasında olacağını söyledi.

WB Group'un Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, depremlerden etkilenen Suriye'deki durumun "gerçekten felaket" olduğunu söyledi. Taraf, Salı günü Suriye'deki hasara ilişkin ayrı bir tahmin yayınlayacak.

Bjerde, Türkiye'nin 34,2 milyar dolarlık ilk hızlı hasar değerlendirmesinin 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne eşdeğer olduğunu, ancak ekonomisinin büyümesi üzerindeki dolaylı veya ikincil etkileri veya bir hafta önceki depremi içermediğini kaydetti.

"Deneyimlerimiz bize, yeniden yapılanma ihtiyaçlarının tahmini doğrudan fiziksel hasarın iki ila üç katı olabileceğini söylüyor" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'nin modern tarihinin en ölümcül depremleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 44.300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bankası'na göre, depremlerden sonra 7500'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi ve bu, Türkiye'de 80 yılı aşkın süredir meydana gelen bu türden en büyük felaket.

WB GRADE (Global Rapid Estimate of Disaster Damage) raporu, 1,25 milyon kişinin evlerinin hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle evsiz kaldığını tahmin ediyor.

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