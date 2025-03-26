Dünya Bankası destekli projede önemli adım!

Manisa'nın nüfus olarak en büyük mahallesi olan Muradiye'nin tamamını kapsayan altyapı çalışmaları, atıksu arıtma tesisi ve Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon, içme suyu hattı ve içme suyu deposu projesi için çalışmalar devam ediyor.

Projeye ilgi gösteren firmalar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve çalışma yapılacak alanlarda incelemeler gerçekleştirildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, projelerin teknik detayları firma yetkilileri ile paylaşıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir'in de katıldığı toplantıda, projelerin nasıl ilerleyeceği ve yapılacak işlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi verildi. Sunumun ardından, Muradiye bölgesinde incelemeler gerçekleştirildi. ​​​​​​​

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa'nın olmazsa olmaz projesi olarak nitelendirdiği proje ile şehrin altyapı sorunlarını çözmek ve bölge halkına daha yaşanabilir bir çevre sunmak hedefleniyor. Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin, bölgedeki yaşam kalitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.