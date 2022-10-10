Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez resmen görevine başladı

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Lopez, 3 yıllık görev süresini tamamlayan Auguste Kouame’nin yerine göreve getirildi.

İspanya vatandaşı olan Lopez, Türkiye'nin kalkınma gündeminin ilerletilmesinde hükümete destek sağlayan Dünya Bankası Programı ve Portföyü'ne liderlik yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lopez, Dünya Bankasının, 70 yıldan uzun süre boyunca, kalkınma çabalarında Türkiye’ye eşlik etme ayrıcalığına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birbiri ardına ortaya çıkan küresel şokların dünya genelinde yarattığı ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin olumlu beklentilerinin vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmeye devam etmesi için bu verimli ilişkiyi daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Banka, finansman, diyalog, stratejik programlar ve bilgi ürünleri yoluyla Türkiye'nin 'üst-orta gelirli ülke' statüsünü koruma ve iklim gündeminde önemli bir küresel uygulayıcı olma hedefini desteklemeye hazırdır."

Afrika ve Amerika kıtalarında da görev aldı

Son olarak Dünya Bankası Doğu ve Güney Afrika Bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü olarak görev yapan Lopez, bu kapsamda 60 milyar doların üzerinde bedele sahip 350'den fazla projeden oluşan bir portföyün yönetildiği bölgedeki strateji ve çalışma programlarının belirlenmesi ve uygulanması için destek verdi.

Lopez, bu görevi öncesinde Dünya Bankasının Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Strateji ve Operasyonlar Direktörü, Eylül 2019 ile Haziran 2020 arasında Bölge Başkan Yardımcısı Vekili olarak çalıştı.

Dünya Bankasındaki kariyeri boyunca başka görevlerde de bulunan Lopez, Orta Amerika Ülke Direktörü olarak ve Dünya Bankasının Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Bölümü Direktörü olarak da hizmet verdi.

Lopez, maliye politikası, döviz kuru belirleme, büyüme, yoksulluk ve gelir eşitsizliği gibi çeşitli alanlarda kapsamlı çalışmalar yayınlarken serbest ticaret anlaşmaları, göç ve işçi dövizleri, büyüme için yatırım ortamının rolü hakkında üç kitabın editörlüğünü yaptı.

Dünya Bankasında çalışmaya başlamadan önce İspanya Salamanca Üniversitesinde iktisat öğretim üyesi ve Baton Rouge'daki Louisiana Eyalet Üniversitesinde misafir yardımcı doçent olarak görev alan Humberto Lopez'in, İtalya'nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsünden iktisat alanında doktora derecesi bulunuyor.

Türkiye, Dünya Bankasının en büyük müşterilerinden

Türkiye son mali yılda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) sağlanan 1,6 milyar dolara yakın finansman içeren portföyüyle Dünya Bankası Grubunun üçüncü en büyük müşterisi konumunda yer alıyor.

2017-2023 mali yıl dönemini kapsayan, toplamda 7-10,5 milyar dolarlık Ülke İşbirliği Çerçevesi kapsamında bankanın ülkeye sağladığı net taahhüt temmuz ayı itibarıyla 23 proje için 7 milyar dolara ulaştı.