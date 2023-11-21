Dünya Bankası'ndan Kenya'ya 12 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası'nın Kenya'ya 12 milyar dolarlık destek paketini onayladığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Dünya Bankası'ndan Kenya'ya 12 milyar dolarlık destek

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl içerisinde Kenya'ya 12 milyar dolar destek sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Verilen destekle Kenya'nın 2030'a kadar üst-orta gelirli bir ülke olmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, Dünya Bankasının, Kenya'nın en güçlü ortaklarından biri ve en büyük kalkınma finansmanı sağlayıcısı olduğu belirtildi.

Dünya Bankası tarafından onaylanan ekonomik yardımla Kenya ekonomisinin dış etkilere daha az maruz kalması hedefleniyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto da Dünya Bankasının destek talebinden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Dünya liderlerinin haziran ayında buluştuğu Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde konuşan Ruto, IMF ve Dünya Bankasının yönetiminde bir grup azınlığın söz hakkı olduğunu ve alternatif bir kurum gerektiği eleştirisini yapmıştı.

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