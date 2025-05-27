Dünya Bankası'ndan Kenya'ya kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Bankası'ndan Kenya'ya kötü haber

Borç yükü ve yüksek faiz oranları nedeniyle Kenya'nın büyüme tahmini düşürüldü. Kredi genişlemesindeki sert düşüş reel sektörleri olumsuz etkiliyor.

Dünya Bankası, Kenya ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini yarım puan indirerek yüzde 4.5'e çekti. Kurum, bu düşüşün temel nedenleri arasında ülkenin artan borç yükü, yüksek faiz oranları ve özel sektör kredilerindeki daralmayı gösterdi.

Kenya’nın kamu borcu, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 65.6’sına ulaşarak ülkeyi yüksek riskli ülkeler kategorisine taşıdı. Özel sektör kredileri ise Aralık 2024’te sadece yüzde 1.4 oranında arttı. Bu oran, bir yıl önceki yüzde 13.9 seviyesinden dramatik bir düşüş anlamına geliyor.

Enflasyon ve döviz kurları geçen yıldan bu yana istikrarlı seyretse de, kredi faizlerinde anlamlı bir gerileme yaşanmadı. Bu durum, özellikle imalat, finans ve madencilik gibi sektörlerde durgunluğa yol açtı.

Kenya ekonomisi 2023’te yüzde 4.7 büyüyerek önceki yılın yüzde 5.7’lik performansının gerisinde kaldı. Dünya Bankası, 2026’ya kadar büyümenin yeniden yüzde 5 seviyelerine ulaşmasını öngörüyor.

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