Dünya Bankası'ndan kötü haber: Büyüme beklentileri dibe çekildi

Uluslararası finans kuruluşları, Tayland ekonomisinin geleceğine dair endişe verici sinyaller vermeye devam ediyor. Dünya Bankası, 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerini sert bir şekilde aşağı çekti.

TAYLAND EKONOMİSİNDE BÜYÜK REVİZYON

Dünya Bankası, son yayımladığı yarıyıllık "Küresel Ekonomik Beklentiler" raporunda, Tayland'ın 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini ocak ayında öngörülen %2,9'dan %1,8'e düşürdü. Bu ciddi revizyon, küresel ticaret savaşlarının yoğunlaşması ve artan belirsizliklerin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Para Fonu IMF de nisan ayında benzer aşağı yönlü düzeltmeler yapmıştı. Dünya Bankası'nın raporu, Tayland ekonomisinin 2026 yılında sadece %1,7'lik bir büyüme göstereceğini öngörerek tablonun daha da kötüleşebileceğine işaret ediyor.

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İHRACAT HEDEFLERİ DE GERİLEDİ

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi de geçen ay 2025 yılı büyüme tahminini %2,3-%3,3 aralığından %1,3-%2,3 aralığına çekmişti. Konsey, özellikle ABD tarifelerinin etkisiyle ihracat büyüme beklentisini de %3,5'ten %1,8'e düşürdüğünü açıkladı. 2024 yılında Tayland ekonomisi %2,5 büyüyerek, resmi hedef olan %2,7'nin biraz altında kalmıştı. Bu durum, ülkenin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Tayland'ın turizm gelirleri ve iç tüketimdeki toparlanma çabaları, küresel ticaretteki yavaşlamanın olumsuz etkilerini dengelemekte yetersiz kalıyor.