Dünya basını Icardi'yi öve öve bitiremedi

Editör: Hamza Özalkuş
Galatasaray, Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle devirirken, Arjantinli golcü dünya basınında çok konuşuldu.
İşte Icardi'ye yapılan övgüler;
Tuttomercato: "Türkiye Ligi giderek Mauro Icardi gösterisine dönüşüyor. Maurito, Beşiktaş'ı affetmiyor."
Calciomercato: "Icardi kararını böyle verdi. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'sine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Derbilerin en golcüsü oldu. 2023 yılında Haaland'dan bir eksik, Martinez'den bir fazla olmak üzere 33 gole ulaştı."
ESPN: "Art arda gollerin devamlılığını sağladı. Muhteşem bir seri. Güçlü Aslan'ın şimdiki yeni rakibi Bayern."
Dobleamarilla: "Rosariolu inatçılığa devam ediyor, Türk klasiğinde en skorer olmaya devam ediyor."
Avantipellegrini: "Inter ve Paris Saint Germain'in eski yıldızı, Türk futbolunda inanılmaz bir dönüm noktasına ulaştı. Yine dublörlük yaptı."
Tycsports: "İnanılmaz bir noktaya ulaştı. Her saat gol atıyor."
Tntsports: "Yanıyor! Icardi Classic, Galatasaray'da tarih yazdı."
Cablera: "Rosariolu'dan çifte gol. Son 24 maçta 26 gol."
Corrientshoy: "Edin Dzeko, Wilfried Zaha, Alex-Oxlade Chamberlain gibi yıldızlarla gelişen ligde tarih yazıyor."