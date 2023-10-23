Dünya basını Icardi'yi öve öve bitiremedi

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle devirirken, Arjantinli golcü dünya basınında çok konuşuldu.

İşte Icardi'ye yapılan övgüler;

Tuttomercato: "Türkiye Ligi giderek Mauro Icardi gösterisine dönüşüyor. Maurito, Beşiktaş'ı affetmiyor."

Calciomercato: "Icardi kararını böyle verdi. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'sine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Derbilerin en golcüsü oldu. 2023 yılında Haaland'dan bir eksik, Martinez'den bir fazla olmak üzere 33 gole ulaştı."

ESPN: "Art arda gollerin devamlılığını sağladı. Muhteşem bir seri. Güçlü Aslan'ın şimdiki yeni rakibi Bayern."

Dobleamarilla: "Rosariolu inatçılığa devam ediyor, Türk klasiğinde en skorer olmaya devam ediyor."

Avantipellegrini: "Inter ve Paris Saint Germain'in eski yıldızı, Türk futbolunda inanılmaz bir dönüm noktasına ulaştı. Yine dublörlük yaptı."

Tycsports: "İnanılmaz bir noktaya ulaştı. Her saat gol atıyor."

Tntsports: "Yanıyor! Icardi Classic, Galatasaray'da tarih yazdı."

Cablera: "Rosariolu'dan çifte gol. Son 24 maçta 26 gol."

Corrientshoy: "Edin Dzeko, Wilfried Zaha, Alex-Oxlade Chamberlain gibi yıldızlarla gelişen ligde tarih yazıyor."