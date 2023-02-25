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  • Shakira'ya kaynana z�lm�. Pique'nin annesinin �iddet uygulad��� g�r�nt� ortaya ��kt�. A��zlar a��k kald�

Shakira'ya kaynana z�lm�. Pique'nin annesinin �iddet uygulad��� g�r�nt� ortaya ��kt�. A��zlar a��k kald�

D�nyaca �nl� futbolcu Pique'nin annesinin Shakira'ya �iddet uygulad��� g�r�nt�ler d�nya g�ndemine oturdu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 08:07
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D�nya bu g�r�nt�y� konu�uyor. Pique'nin annesinden Shakira'ya �iddet.

Shakira'ya kaynana z�lm�. Pique'nin annesinin �iddet uygulad��� g�r�nt� ortaya ��kt�. A��zlar a��k kald�
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D�nyaca �nl� futbolcu Gerard Pique ile Shakira yollar�n� ay�rm��, bu ayr�l���n ard�ndan Pique'nin d�nya y�ld�z�n� aldatt��� iddia edilmi�ti. �imdi yeni ortaya ��kan bir g�r�nt� �oke etti. Pique'nin annesinin Shakira'ya �iddet uygulad��� g�r�nt�ler sosyal medyada da �ok payla��ld�.

Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya �iddet uygulad��� g�r�nt�ler ortaya ��kt�. Videoda Bernabeu'nun Shakira'n�n �enesini s�k� bir �ekilde tuttu�u ve 'sus' i�areti yapt��� g�r�ld�.

CADI KUKLASI

�te yandan, Shakira'n�n balkonuna koydu�u cad� kuklas�n�n nedeni de belli oldu. Dedikodulara g�re Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu, o�lunun yeni k�z arkada�� 22 ya��ndaki Clara Chia Marti'nin havuz ba��nda �sts�z g�ne�lenmesine izin vererek Shakira'y� �ileden ��kard�.Balkonuna bir cad� kuklas� yerle�tiren Shakira, s�ylentilere g�re yard�mc�s�n� da, cad�n�n sa�lar�n� her g�n taramakla g�revlendirdi.

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